Гроза и шквалистый ветер надвигаются на Самарскую область 5 сентября

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшее время может испортиться погода. На регион надвигаются гроза и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайший час, с сохранением вечером 5 сентября 2023 года в Самарской области ожидается гроза. При ней возможно шквалистое усиление ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. По возможности лучше не выходить в непогоду из дома. Если гроза и ветер застигнут на улице, необходимо как можно дальше держаться от ЛЭП, рекламных щитов, деревьев, недостроев. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать подальше от непрочных конструкций.

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