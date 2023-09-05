Житель Тольятти стал лучшим пожарным 2023 года в Самарской области

Тольяттинец стал победителем регионального смотра-конкурса «Лучший пожарный». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинец Евгений Абрамов присоединился к пожарной охране в 2019 году. Он с первых дней проявил огромный интерес к своей профессии. А уже в 2023 году стал победителем регионального смотра-конкурса «Лучший пожарный». Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области.

Евгений Абрамов стал ценным членом команды в борьбе с огнем. За время своей службы, Евгений много раз выезжал на тушение крупных пожаров, которые происходили на территории Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона. Он также был участником тушения пожара на предприятии по производству дверей «Феррони» и лесных пожаров на территории различных районов. Однако тольяттинец не останавливается на достигнутом. Недавно он поступил в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Кроме своей службы, Евгений также уделяет время своей семье и активным занятиям спортом. Он принимает участие в беговых пробегах уже более 16 лет. Мужчина уверен, что все эти качества помогают ему оставаться продуктивным и эффективно выполнять свою работу.

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