В Самаре состоится фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»

Духовые оркестры выступят на площадках города, в Струковском саду и на пл. Куйбышева

В эти выходные, 9 и 10 сентября 2023 года, в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В нем примут участие музыкальные коллективы из девяти городов России: Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода, Астрахани и Самары, а также их Белоруссии и Казахстана.

В субботу, 9 сентября, в Самаре пройдут сольные концертные программы на площадках города. А в воскресенье, 10 сентября, духовые оркестры выступят в Струковском саду (с 13:00 до 18:00). В течение дня у памятника «Вальс» пройдут плац-концерты и дефиле оркестров.

Завершится фестиваль выступлением сводного оркестра на площади имени В.В. Куйбышева. 500 лучших музыкантов страны исполнят различные композиции на концерте в честь Дня города.

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