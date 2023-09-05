В России внедрили инновационный сервис оплаты несколькими счетами

С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета или карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России внедрили инновационный сервис оплаты сразу несколькими счетами. Первым в стране этот способ предложил Сбер.

Сервис будет доступен для карт с платежным счетом. Он выручит в ситуации, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку. С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета или карты.

Оплату с нескольких счетов можно настроить в мобильном приложении банка. Для этого нужно выбрать главную карту и запасные счета. Это может быть как дебетовая, так и кредитная карта. Часть суммы при оплате покупки будет списана с основного счета, а недостающая — с запасных. При этом, если деньги спишутся с запасной кредитной карты, не возникнет дополнительных комиссий. Сейчас сервис тестируют сотрудники банка. Планируется, что он будет доступен клиентам уже этой осенью.

— Наш новый сервис упростит жизнь миллионам людей, ведь он избавляет от необходимости постоянно распределять деньги между счетами. У многих наших клиентов сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они привыкли платить в супермаркетах и т.д.. Оплачивая картой очередную покупку, немудрено забыть, достаточно на ней денег или нет. «Оплата несколькими счетами» избавляет от возможных проблем с оплатой, — рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

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