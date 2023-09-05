Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 12:54

Самарским молодым сотрудникам ОВД вручили их первое удостоверение и оружие

Торжественное мероприятие прошло в Музее истории органов внутренних дел
Анастасия ПИГИНА
Молодым офицерам вручили их первые служебные удостоверения и табельное оружие.

Молодым офицерам вручили их первые служебные удостоверения и табельное оружие.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений и табельного оружия молодым сотрудникам ОВД. Мероприятие прошло в Музее истории органов внутренних дел Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Председатель регионального СВ ОВД и ВВ генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов поздравил юношей и девушек, которые только начинают свой профессиональный путь. По его словам, представители ветеранское движение всегда готовы оказать помощь, поделиться накопленным опытом и знаниями. Также оставил им добрые пожелания начальник областного ГУ МВД России Игорь Иванов. С наставлением гордо нести звание и с честью служить во благо страны он вручил молодым офицерам их первые служебные удостоверения и табельное оружие.

В рамках мероприятия для молодых сотрудников провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области. Он расположен в областном главке полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал