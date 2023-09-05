В Тольятти прошла презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Команда проекта посетила Поволжский государственный университет сервиса. / Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В рамках регионального тура команда проекта посетила Поволжский государственный университет сервиса. В мероприятии поучаствовали 200 студентов.

– В этом году представители проекта пришли на площадку университета в рамках регионального тура по вузам России и это огромный плюс для нас. Это позволило познакомить с проектом всех желающих студентов. Сейчас шесть наших ребят участвуют в треке «Делаю». Благодаря такому замечательному знакомству, которое состоялось сегодня, это число вырастет в разы, – отметил проректор Поволжского государственного университета сервиса Сергей Богомолов.

Студенты также подробно познакомились с особенностями и различиями треков «Делаю» и «Определяю», узнали о системе индивидуального продюсирования. Участники также узнали о клубе победителей «ВосХод» и о процессе отбора в региональные команды проекта «Твой Ход».

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