В Самаре галерея «Виктория» ищет художников для фестиваля «Назад в город»

Каждый участник сможет разместить свою работу в специально отведенных зонах во дворе. / Фото: галерея «Виктория»

В Самаре галерея «Виктория» проводит необычный конкурс в рамках грядущего фестиваля «Назад в город». Он отражает эффект кролика, который описывает необратимую цепочку событий, способных изменить мир. Этот конкурс призывает участников сохранить и развить архитектурное наследие, а также использовать искусство для соединения разных времен и континентов. Об этом сообщили представители галереи.

Организаторы конкурса не ограничивают авторов в выборе формы и размера кролика. Все работы могут быть как размером с ладонь, так и превышать человеческий рост. К тому же, материал исполнения может быть любым. Приоритет будут получать долговечные решения, которые смогут сохраниться и порадовать глаза самарцев на протяжении не одного года. Работа может быть выполнена в различных формах, включая скульптуру, инсталляцию, муралы, трафареты и многое другое.

Каждый участник сможет разместить свою работу в специально отведенных зонах во дворе. Организаторы предоставят подробные планы и фотографии локаций, что позволит участникам изучить место заранее и воплотить свои творческие идеи. Подробные условия конкурса на сайте.

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