В Самаре 7 сентября пройдет пешеходная экскурсия «О времени и о реке»

Самарцам расскажут, как река повлияла на судьбу города. / Фото: музей им. Алабина

В четверг, 7 сентября 2023 года, в 18:00 стартует увлекательная пешеходная экскурсия «О времени и о реке». Ее организует музей имени Алабина. Все желающие смогут узнать множество интересных фактов о Волге. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

В ходе экскурсии опытный экскурсовод Валерия Плетнева расскажет участникам о любимой жителями и гостями области Волге. Все желающие смогут узнать, когда появилась Волга, а также всегда ли ее русло пролегало там, где мы его видим сегодня. Самарцам расскажут, как река повлияла на судьбу города и можно ли мы найти Самарскую крепость. Участники экскурсии смогут внимательно изучить ландшафт самарского междуречья, прогуляться вдоль набережной, посетить Хлебную площадь и узнать больше о зданиях XVII-XVIII веков и улицах старого города.

Все желающие могут присоединиться к захватывающей пешеходной экскурсии и расширить свои знания об истории Волги и города Самары. Необходима предварительная запись на сайте или по телефону: +7 (846) 333-64-23.

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