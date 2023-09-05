В Самарской области местный житель зарезал свою 89-летнюю бабушку

Теперь самарец предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель убил свою 89-летнюю бабушку. В настоящий момент заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь самарец предстанет перед судом.

36-летний мужчина обвиняется в убийстве своей 89-летней бабушки. По версии следствия, обвиняемый находился пьяный в квартире, где и проживал со своей престарелой бабушкой. Она находилась в тяжелом состоянии из-за перенесенного инсульта. Он нанес ей множество многочисленных ножевых ранений. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Самарец предстанет перед судом по статье 105 УК РФ за совершение убийства в отношении лица находящегося в беспомощном состоянии.

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