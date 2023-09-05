Умер Юрий Бочаров – один из создателей проекта города Тольятти

На 98-м году жизни умер один из создателей генерального плана Тольятти – Юрий Бочаров. / Фото: Самарская региональная организация Союза Архитекторов России

В минувшую пятницу, 1 сентября 2023 года, в Тольятти скоропостижно скончался Юрий Бочаров. Он являлся одним из авторов проекта по строительству города. Советских архитектор умер на 98-м году жизни, сообщает пресс-служба Самарской региональной организации Союза архитекторов России.

Великий архитектор, урбанист и градостроитель Юрий Бочаров был ответственным за создание генерального плана Автозаводского района Тольятти во времена СССР. Он также оказал огромное влияние на развитие всей Самарской области, став ярким примером для всех архитекторов. Кроме того, Бочаров участвовал в первой очереди строительства столицы Поднебесной, Пекина.

– Он постоянно общался с коллегами из самарского Дома архитекторов и со своим другом и одногруппником по институту – Моргуном Алексеем, который был главным архитектором Самары с 1965 по 1987 год. Союз архитекторов России выражает свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Петровича. Светлая память... – отметили архитекторы столицы региона.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Юрия Бочарова.

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