В Тольятти открыли движение по отремонтированной дороге в сторону Приморского

Открытие движения по реконструированной улице произошло 5 сентября. / Фото: Дмитрий Бурлаков.

Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход работы по реконструкции магистральной улицы в Тольятти. Данная дорога, соединяющая город и поселок Приморский, ранее страдала от постоянных пробок и ограниченной проходимости. Теперь благодаря усилиям региональных властей и запросам жителей произошло значительное улучшение ситуации.

На участке дороги по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский количество проезжих полос было увеличено с двух до четырех, что значительно улучшило пропускную способность дороги. Кроме того, была построена ливневая канализация, заменены инженерные коммуникации, установлены светофоры и соответствующие дорожные знаки. Также были устроены тротуары, велодорожка, организовано наружное освещение и установлены остановочные павильоны. По словам генерального директора подрядной организации Игоря Князева, основные работы завершены. До 1 октября будет выполнено благоустройство газонов.

Открытие движения по реконструированной улице произошло 5 сентября 2023 года. Теперь жители Тольятти и близлежащих населенных пунктов смогут легче и быстрее добираться до крупных сел. Реконструкция участка стала ответом на их просьбы и послужила совместной работой региональных властей и подрядной организации.

Также Губернатор проверил ход работ на второй очереди тольяттинской набережной. Завершить работы планируется летом 2024 года. Глава региона акцентировал внимание подрядчика на том, проект должен быть выполнен качественно, чтобы не было стыдно перед земляками.

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