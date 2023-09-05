В Самарском университете запустят новую социально значимую программу

Студенты изучат теорию и практику социального проектирования. / Фото: Самарский университет им. Королёва

Самарский университет им. Королёва 5 сентября 2023 года провел запуск образовательной программы «Обучение служением» в рамках Международного дня благотворительности. Вуз вошел в список ста российских учебных заведений, которые введут в учебный процесс новую федеральную программу. Она объединяет изучение академических дисциплин и приобретение навыков общественно полезной работы.

Студенты будут учиться в теории и практике социального проектирования. Первые учащиеся, которые пройдут данный курс, являются первокурсниками направлений «Социальная работа» и «Государственное и муниципальное управление». Им предстоит изучить все аспекты социального проектирования.

Декан социологического факультета, Светлана Егорова, отметила, что ключевая идея программы – не просто быть волонтерами, а выполнять социальные задачи в рамках профессиональной деятельности. Студенты будут разрабатывать и реализовывать общественные проекты, применяя свои знания и навыки. Это отличная возможность для студентов получить профессиональный опыт и внести свой вклад в социальное развитие общества.

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