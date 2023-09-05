Губернатор поприсутствовал на открытии новой инновационной установки в Тольятти

В Тольятти открыли новое экологичное производство аммиачной селитры. Фото: правительство Самарской области

Тольяттинское предприятие химической отрасли ПАО «КуйбышевАзот» 5 сентября 2023 года открыло новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Губернатор Дмитрий Азаров лично поприсутствовал на открытие новой технологической установки. Подобная инновация является первой в России по единичной проектной мощности.

За последние пять лет предприятие «КуйбышевАзот» уже открыло семь высокотехнологичных производств. Генеральный директор компании Александр Герасименко отметил, что подобная технология увеличивает общий объем выпуска продукции на треть. Это поспособствует обеспечению продовольственной безопасности не только в Самарской области, но и во всей стране.

Тольяттинское предприятие также активно вкладывает усилия в улучшение экологической обстановки в регионе. Производство стремится сократить вредные выбросы и внедряет передовые технологии. Новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры является важным шагом в этом.

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