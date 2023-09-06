В Самаре аэропорт Курумоч летом обслужил более 122 тысяч маленьких пассажиров

Специалисты рассказали, сколько детей отправилось в путешествие на самолете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько детей отправлялось в путешествие этим летом. Специалисты предоставили данные за последние три месяца.

По информации пресс-службы аэропорта Курумоч, за летние месяцы текущего года аэропорт обслужил более 122 тысяч детей – это 11% от общего числа всех пассажиров, отправлявшихся в путешествие из Самары. Чаще всего малеьние путешественники отправлялись на отдых в Сочи, на этом направлении перевезли 25 тысяч детей.

На втором месте по популярности – Москва, в столицу отправилось 23,7 тысяч детей. Тройку наиболее востребованных городов замыкает Санкт-Петербург, туда полетели 11,9 тысяч маленьких пассажиров.