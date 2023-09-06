В Самаре пройдет книжная ярмарка 10 сентября 2023 года

Ярмарка пройдет в центре Струковского парка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в центре Струковского парка пройдет книжная ярмарка. Мероприятие состоится 10 сентября 2023 года.

По информации Самарской областной организации молодых литераторов, ярмарка приурочена ко дню города и станет частью масштабного проекта «Литературные таланты России». Проект также будет включать в себя: литературный фестивали, выставку картин и концерты. На ярмарке представят книжные новинки крупных издательств.

Также 10 сентября будет работать литературная площадка, на которой с 13:00 до 15:30 проведут поэтический турниры, а после начнется концерт. Время работы ярмарки с 12:00 до 19:00.