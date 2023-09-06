В Самарской области полицейские нашли нарушителя по соцсетям

Мужчину задержали правоохранители. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции выявили нарушители через социальные сети. Правоохранители спрогнозировали движение водителя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, нарушителя ПДД задержали в кратчайшие сроки на территории областного центра. Правоохранители в ходе мониторинга обнаружили информацию об автомобиле «BMW», оборудованном устройством, препятствующим идентификации государственных регистрационных знаков.

Сотрудники полиции определили путь нарушителя и передали информацию патрульным, которые задержали мужчину. В отношении нарушителя собран и направлен суд административный материал.