Мошенники обманули жителя Самарской области и получили доступ к его «Госуслугам»

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенник представился сотрудником портала «Госуслуги» и получил доступ к компьютерной информации, что привело к блокировке входа на портал у жителя региона.

— Мужчине в мессенджере позвонил лже-сотрудник и сообщил, что с его личного кабинета направлены заявки на оформление кредитов в различные банки. Чтобы предотвратить это, требовалось назвать код из смс-сообщения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого житель региона попытался зайти в личный кабинет, но он был уже заблокирован. В МФЦ мужчине сообщили, что с его страницы были оставлены заявки на получение справок о доходах и удостоверении личности.

Таким образом, мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах», что и привело к блокировке входа на портал. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские просят жителей быть внимательнее, так как участились звонки в мессенджерах от мошенников.

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