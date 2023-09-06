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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:36

В Самарской области мужчина украл две гитары и винтовку соседа

Житель Самарской области обворовал чужую дачу
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД России по региону

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Новокуйбышевск Самарской области местного жителя признали виновным. Мужчина обворовал чужой дачный дом.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился к правоохранителям и рассказал, что из его дачного дома украли две гитары и пневматическую винтовку. Горожанин добавил, что приезжает на дачу только летом, а уже в сентябре возвращается в квартиру. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что окна и двери не имеют повреждений. Злоумышленником оказался сосед. Мужчину задержали, он признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Уголовное дело направили в суд.