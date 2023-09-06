Из Самарской области препроводили за пределы России 601 мигранта

Теперь такие мигранты смогут вернуться в Россию только спустя пять лет. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

С начала 2023 года судебные приставы препроводили за пределы России 601 гражданина из различных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Из них большая часть иностранцев уехали домой за свой счет.

— Мигранты, которые нарушили законодательство РФ, отправляются на родину. Только за минувшую неделю домой отправлены 32 гражданина из бывших союзных республик, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В последнюю неделю лета судебные приставы выдворили за пределы страны около 32 жителей стран СНГ. Все они нарушили миграционное законодательство. В связи с этим их привлекли к административной ответственности и отправили обратно. Теперь они смогут вернуться в Россию только спустя пять лет.

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