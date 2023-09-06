В Самаре жители элитного района забили трубы тряпками и полотенцами

Кто-то смыл в унитаз тряпки и полотенца, и они устроили серьезные засор / Фото: РКС-Самара

В минувшие выходные в одном из центральных районов Самары произошло коммунальное ЧП. В элитном квартале недалеко от Волги обнаружили серьезный засор. На его устранение у коммунальщиков ушло три дня.

— Возник технологический отказ на линии водоотведения. Дежурная бригада обнаружила засор в колодце и на канализационной насосной станции, которая перекачивает стоки в городской коллектор, — рассказали в пресс-службе компании «РКС-Самара».

Чтобы устранить засор, понадобилось несколько бригад и спецтехника. Они очищали колодцы, убирали мусор, чистили вручную насосы. Как выяснилось, агрегаты встали из-за тряпок и полотенец, которые, видимо, кто-то смыл в унитаз.

Ресурсники напоминают самарцам, что унитаз и раковина — не мусорная корзина. Туда нельзя смывать твердые бытовые отходы. Иначе это может привести к засорам и изливам сточных вод на поверхности.

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