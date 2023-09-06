Жителя Самарской области оштрафовали на миллион за взятку в 50 тысяч рублей

За денежное вознаграждение требовалось отменить химическое исследование и не принимать процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местного жителя осудили к штрафу в 1 миллион рублей за покушение на дачу взятки в размере 50 тысяч рублей. Прокуратура Красноглинского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

— Во время осмотра грузовой машины и проверки документов сотрудник ДПС обнаружил незамерзающую жидкость в 5-литровых бутылках. 4800 штук перевозились без путевых листов и сертификатов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

После организации проверки в отдел полиции по Красноглинскому району Самары приехал получатель данного груза и предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей за бездействие.

За денежное вознаграждение требовалось отменить химическое исследование и не принимать процессуальное решение. В результате суд назначил мужчине штраф в размере 1 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал