Появилась программа празднования Дня города в Самаре 10 сентября 2023

В День города в Самаре устроят праздничный салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна программа празднования Дня города в Самаре. В 2023 году он будет отмечаться в воскресенье, 10 сентября. В честь 437-летия областной столицы запланированы различные мероприятия.

Так, в Самаре состоятся лекции, экскурсии, литературные и музыкальные программы, спектакли и театрализованные представления. В выходные, 9 и 10 сентября, можно будет бесплатно посетить муниципальные и государственные музеи (основные экспозиции).

В воскресенье, 10 сентября, с 13:00 до 18:00 в Струковском саду пройдет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В нем примут участие музыкальные коллективы из десяти городов России, а также из Уральска (Казахстан) и Могилева (Белоруссия).

Вечером на площади имени В.В. Куйбышева состоится концерт «Тебе, любимая Самара». Начало — в 18:00. Там выступит сводный духовой оркестр из 500 человек. Они исполнят пять знаковых музыкальных произведений. Также на сцену выйдут Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. В завершение праздничной программы выступит известная группа «Чайф». После окончания концерта прогремит салют. Ориентировочное время — 22:00.

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