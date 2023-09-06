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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:32

В Самаре местная жительница украла у пенсионеров более 108 тысяч рублей

Жительница Самары призналась, что забрала никому не нужные деньги
Алена ПРОВКИНА
Женщина присвоили деньги пенсионеров

Женщина присвоили деньги пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница украла у пенсионеров крупную сумму. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили оперативную информацию о возможной причастности руководителя отделения связи к краже денег, которые предназначались для выплаты пенсий. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что 34-летняя женщина забирала деньги пенсионеров, которые долгое время не приходили за выплатами. Ущерб превысил 108 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. Женщине предъявлено обвинение, уголовное дело с обвинительным заключение направили в суд.