В Самаре местная жительница украла у пенсионеров более 108 тысяч рублей

Женщина присвоили деньги пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница украла у пенсионеров крупную сумму. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили оперативную информацию о возможной причастности руководителя отделения связи к краже денег, которые предназначались для выплаты пенсий. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что 34-летняя женщина забирала деньги пенсионеров, которые долгое время не приходили за выплатами. Ущерб превысил 108 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. Женщине предъявлено обвинение, уголовное дело с обвинительным заключение направили в суд.