В Самарском университете запустили образовательный курс «Обучение служением»

Первыми слушателями курса станут первокурсники направлений «Социальная работа» и «Государственное и муниципальное управление» / Фото: Самарский университет

Во вторник, 5 сентября 2023 года, в Самарском университете имени С.П. Королева состоялся всероссийский запуск образовательной программы «Обучение служением». Она сочетает в себе изучение академических дисциплин и формирование навыков общественно полезной работы.

- Это хорошее начинание, потому что оно позволяет вовлечь молодежь в волонтерскую деятельность и поставить эту работу на новый, качественный уровень, - отметил проректор по воспитательной работе и молодежной политике вуза Михаил Леонов.

По его словам, курс «Обучение служением» будет запущен на направлении подготовки «Социальная работа». Со временем его масштабируют и на другие направления. Работать студенты будут с конкретными НКО, которые сформируют пакет задач как локального, так и глобального уровня. К примеру, это защита пенсионеров от телефонного мошенничества или помощь людям без определенного места жительства. Также молодые люди будут думать над тем, как сделать мир лучше, добрее и гуманнее.

Первыми слушателями курса станут первокурсники направлений «Социальная работа» и «Государственное и муниципальное управление». Они изучат теорию и практику социального проектирования. В первом семестре модуль проявится в рамках курсовых работ, полностью запустить программу планируется со второго семестра.

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