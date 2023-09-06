Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 7:00

В Самарской области выросла средняя желаемая зарплата соискателей

Аналитики выяснили, в каких региона сильнее всего подняли зарплаты
Алена ПРОВКИНА
Ожидания соискателей увеличились

Ожидания соискателей увеличились

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла средняя желаемая заработная плата у соискателей. Зарплатные аппетиты горожан ощутимо увеличились.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, аналитики выяснили, в каких регионах Приволжского федерального округа в августе сильнее всего подняли зарплаты. Больше всего средние предлагаемые зарплаты за месяц выросли в Кировской области – на 17,7 тысяч рублей, в августе они составили 74,1 тысячу рублей.

Наиболее сильно зарплатные аппетиты соискателей увеличились в Самарской области – на 2,1 тысячу рублей, в Саратовской области – на 2,5 тысячи рублей