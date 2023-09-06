Роддома Самарской области оформляют электронные свидетельства о рождении

Сервис также подбирает все положенные пособия и позволяет подать заявление на их выплаты онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области все роддома оформляют медицинские свидетельства о рождении в электронной форме. За год более 2 тысяч рождений детей зарегистрировали дистанционно в электронном виде.

— Предварительно родители ребенка должны убедиться, что у них подтверждены учетные записи на Госуслугах. Также необходимо дать согласие на оформление свидетельства о рождении в форме электронного документа, — рассказали в минздраве региона.

Напомним, выдача стартовала год назад на территории Самарской области. Это стало возможным благодаря цифровизации учреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и суперсервису «Рождение ребенка».

Он позволяет по одному электронному заявлению оформить для ребенка свидетельство о рождении, регистрацию по месту жительства, СНИЛС, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. Сервис также подбирает все положенные пособия и позволяет подать заявление на их выплаты онлайн.

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