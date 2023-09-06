В Самаре во дворе на ул. Ново-Садовой появилась многофункциональная площадка

Во дворе установили детский игровой комплекс, лавочки для отдыха и сделали зону для занятия спортом Фото: администрация Самары

В Октябрьском районе Самары благоустроили еще одну дворовую территорию. Около домов № 283 и 283а по улице Ново-Садовой разместили яркую многофункциональную площадку. Там смогут проводить время и дети, и взрослые. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Локацию преобразили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Во дворе на улице Ново-Садовой появились детский игровой комплекс, качели и горки, а также территория для занятий спортом и скамейки для отдыха. Все это разместили на безопасном прорезиненном покрытии. Кроме того, во дворе сделали новые пешеходные дорожки, отремонтировали внутриквартальный проезд и обустроили места для парковки авто.

Напомним, в общей сложности в Самаре в 2023 году по нацпроекту обновили 51 дворовую территорию. По губернаторскому проекту «СОдействие» благоустроили более 20 дворов.

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