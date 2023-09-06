Анализы на ВИЧ-инфекцию в Самарской области: где их можно сдать и получить консультацию врача?

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К сожалению, здоровый образ жизни не всегда защищает от получения опасной инфекции. Прививок от вируса иммунодефицита человека не существует, поэтому единственный способ сохранить жизнь, вовремя узнав о заражении - регулярный тест. Узнать свой ВИЧ-статус полезно во всех отношениях. Если он отрицательный, вы можете быть спокойны за себя, родных и близких. Если положительный - незамедлительная терапия поможет затормозить развитие вируса и не позволит ему разрушить иммунную систему. В Самарской области сдать анализ на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении. Также это можно сделать бесплатно и анонимно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 142

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41

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