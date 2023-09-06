В Самарской области 3454 жителей кусали клещи с начала эпидсезона

За прошедший период этого года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 14094 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала эпидемического сезона в Самарской области 3454 жителей укусили клещи, в их числе 1140 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Для безопасности проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, участках леса у населенных пунктов, лагерях, кладбищах и туристических базах. В 2023 году в Самарской области были запланированы противоклещевые обработки на территории площадью 4391,99 га. По данным на 4 сентября, уже обработано 4780,66 га.

За прошедший период этого года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 14094 человека. На зараженность вирусом исследовали 3329 экземпляров клещей, снятых с людей. В 55 из них подтвержден антиген вируса клещевого энцефалита (1,7%).

А на инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 3231 экземпляра клещей, ДНК возбудителя нашли в 50 экземплярах (1,5%).

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