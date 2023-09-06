Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 7:56

В Самарской области 3454 жителей кусали клещи с начала эпидсезона

В 55 клещах, снятых с жителей региона, подтвердили антиген вируса клещевого энцефалита
Ирина СИНЕГУБОВА
За прошедший период этого года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 14094 человека.

За прошедший период этого года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 14094 человека.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала эпидемического сезона в Самарской области 3454 жителей укусили клещи, в их числе 1140 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Для безопасности проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, участках леса у населенных пунктов, лагерях, кладбищах и туристических базах. В 2023 году в Самарской области были запланированы противоклещевые обработки на территории площадью 4391,99 га. По данным на 4 сентября, уже обработано 4780,66 га.

За прошедший период этого года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 14094 человека. На зараженность вирусом исследовали 3329 экземпляров клещей, снятых с людей. В 55 из них подтвержден антиген вируса клещевого энцефалита (1,7%).

А на инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 3231 экземпляра клещей, ДНК возбудителя нашли в 50 экземплярах (1,5%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал