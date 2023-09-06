В Самаре студенты оценили трудности поиска работы

Выпускники рассказали о трудностях при поиске работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как пытаются устроиться работать после учебы в вузах. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, основная проблема, с которой сталкиваются выпускники – отсутствие опыта, об этом заявили 67% опрошенных. 14% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплат, а 6% выпускников отмечают малое число подходящих вакансий.

Также опрошенные жалуются на гендерные стереотипы работодателей и отсутствие практических навыков для работы после обучения. Среди других трудностей: отсутствие программ стажировок и обучения, неподходящий график и удаленность от дома.