Жители Самары в сентябре смогут на поезде добраться до Махачкалы

Поезд будет курсировать из Самары в столицу Дагестана в течение всего сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в сентябре 2023 года смогут на поезде добраться до столицы Дагестана — Махачкалы. Он будет курсировать в течение всего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

— Назначен дополнительный пассажирский поезд № 283/284 Уфа — Махачкала. Маршрут его следования проходит через Самару, Саратов, Астрахань, Кизляр, — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать между столицами Башкирии и Дагестана с 6 по 30 сентября 2023 года. В Самару он будет прибывать в 03:50. Время стоянки — 45 минут. Отправление — в 04:35. Время в пути до Махачкалы составит один день и почти восемь часов.

Отметим, в составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. В одном из вагонов есть купе, оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

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