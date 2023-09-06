В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка на детской площадке

Ранее прокуратура уже выявляла нарушения на детской площадке, но ТСЖ так и не устранило их Фото: прокуратура Самарской области

Жители Самары пожаловались на опасную детскую площадку по улице Академика Платонова, 10. Дети, играя там, постоянно травмируются. Один из последних случаев произошел на днях: девочка споткнулась и ударилась головой о бетонную плиту. Ей пришлось накладывать швы. Ситуацией уже заинтересовались администрация Октябрьского района и прокуратура. Они организовали проверку.

— По обращениям жителей на неудовлетворительное состояние детской площадки был организован выезд. Детская площадка установлена на крыше паркинга. Содержанием территории занимается ТСЖ. На совещании представители товарищества заявили о неготовности финансирования работ по восстановлению безопасности на площадке. В связи с этим решено с 6 сентября ограничить туда доступ, — сообщил глава района Сергей Радько.

Пока площадку не обезопасят, проход на нее будет закрыт Фото: прокуратура Самарской области

На место выезжали и сотрудники прокуратуры. Они повторно зафиксировали тот факт, что игровое оборудование на площадке не соответствует требованиям безопасности. Насколько известно, ранее надзорное ведомство уже требовало от ТСЖ устранить нарушения, но то ничего не сделало. Теперь прокуроры готовят иск в суд. Еще одно исковое заявление они намерены направить в интересах пострадавшей девочки — о компенсации морального вреда. Пока детскую площадку не обезопасят, проход на нее будет закрыт.

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