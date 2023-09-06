В Самаре 10 сентября запустят бесплатные автобусы до парка Дружбы народов

Бесплатные автобусы начнут ходить в сторону парка с 11:00 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Самаре в парке Дружбы народов состоится этнофестиваль «Наследие народов». Жители областной столицы, Новокуйбышевска и Южного города смогут добраться туда на бесплатных автобусах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

— Для удобства гостей мероприятия будут организованы бесплатные автобусы: от автостанции «Аврора» в Самаре, от ТРК «Сити Парк» в Новокуйбышевске и из Южного города-1 (остановка поликлиника и школа), — отметили в мэрии областной столицы.

Время отправления автобусов в сторону парка Дружбы народов: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30. В обратном направлении — с 16:30 в течение полутора часов (по мере наполняемости).

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