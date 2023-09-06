В Самарской области отремонтируют 15 км дорог

Специалисты проводят работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги». В регионе отремонтируют 15 км дорог.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии проводят работы на дорогах в Исаклинском, Шенталинском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Ставропольском и Волжском районах. На трех из участков работы уже завершены раньше срока. Также досрочно отремонтировали участок «Урал» - Исаклы – Шентала.

Подрядчики выровняли верхний слой покрытия, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. В ближайшее время дорожники закончат ремонт еще на трех участках: «Похвистнево – Сосновка» - «Урал», Большая Черниговка – Глушицкий.