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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:00

В Самарской области отремонтируют 15 км дорог

В регионе продолжают реализовывать дорожный нацпроект
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проводят работы

Специалисты проводят работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги». В регионе отремонтируют 15 км дорог.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии проводят работы на дорогах в Исаклинском, Шенталинском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Ставропольском и Волжском районах. На трех из участков работы уже завершены раньше срока. Также досрочно отремонтировали участок «Урал» - Исаклы – Шентала.

Подрядчики выровняли верхний слой покрытия, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. В ближайшее время дорожники закончат ремонт еще на трех участках: «Похвистнево – Сосновка» - «Урал», Большая Черниговка – Глушицкий.