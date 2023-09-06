Выставка «Время дерева» откроется в самарском музее-галерее «Заварка» 6 сентября

Экспозиция включает в себя фотографии людей, которые живут и работают в деревянных домах. Фото: "Заварка"

В среду, 6 сентября, в 19:00 в музее-галерее «Заварка» откроется новая выставка «Время дерева», которая завершит проект «Истории самарского деревянного зодчества». Посетить ее можно будет до 31 октября.

— Экспозиция включает в себя фотографии людей, которые живут и работают в деревянных домах, а также вещи из семейных коллекций героев фотовыставки, — рассказали в «Заварке».

Специально для выставки сняли одноименный фильм «Время дерева». Картина расскажет истории пяти героев фотосъемки о жизни в деревянном доме. Два ближайших месяца в «Заварке» будут проходить экскурсии по экспозиции, тематические мастер-классы по работе с деревом и кинопоказы.

Вход на кинопоказ свободный, однако требуется обязательная запись.

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