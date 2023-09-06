Врач из Тольятти Александрова рассказала о вреде алкоголя для сердца и сосудов

Алкоголь губительно воздействует на стенку сосудов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чрезмерное употребление алкоголя может губительно сказаться на сердце и сосудах. Оно может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом рассказала внештатный специалист-кардиолог Минздрава Самарской области, заведующая кардиологическим отделением № 1 больницы № 5 Тольятти Анастасия Александрова.

— Алкоголь в тандеме с другими факторами риска, например, курением и неправильным питанием с избытком животных жиров, губительно воздействует на стенку сосудов. В результате развивается атеросклероз, — отметила медик.

По словам Анастасии Александровой, данное заболевание крайне опасно. Оно является причиной острых сердечно-сосудистых заболеваний с летальным исходом. Еще одно частое последствие употребления алкоголя — нарушение сердечного ритма, которое, в свою очередь, может привести к инсульту.

Также у человека, который злоупотребляет спиртным, может развиться алкогольная кардиомиопатия — это заболевание миокарда. Оно выражается в увеличении и структурном нарушении сердечной мышцы. Появляются одышка, тахикардия, отеки.

Кроме того, этанол увеличивает свертываемость крови. Это повышает вероятность тромбобразования.

— Все эти нарушения могут развиться не только у людей, страдающих алкоголизмом, но и у тех, кто лишь время от времени употребляет спиртное. Поэтому подчеркну: безопасных доз алкоголя не существует, — отметила врач-кардиолог.

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