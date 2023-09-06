От абитуриентов до академиков: в Самаре проходит всероссийский научный форум

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Организаторами масштабного образовательного мероприятия выступили Совет ректоров вузов Самарской области и Министерство образования и науки региона. Значимое событие приурочено к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов Самарской области.

Абитуриенты, студенты, профессорско-преподавательский состав вузов собрались на одной площадке, чтобы познакомится с наиболее успешными региональными практиками, научными разработками и образовательными методиками высшей школы Самарской области.

Первый день форума посвящен профориентации старшеклассников. Более 800 учащихся 9-11 классов пройдут квест, чтобы узнать свои сильные стороны и получить рекомендации по выбору будущей профессии и вуза. Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников посетил площадку форума, организованную для абитуриентов.

- Определиться с выбором профессии, вуза – важная задача не только для старшеклассников и их родителей. Правильно сделанный выбор - это гарантия того, что студент будет учиться с желанием, прилежно и станет профессионалом своего дела. А это значит, что в стране будет больше инженеров, врачей, учителей, специалистов в самых разных отраслях, которые работают по призванию, которые занимаются наукой, совершенствуются в профессии, - сказал спикер областного парламента.

Профориентационный квест для абитуриентов организован на интерактивной выставке форума, где представлены 15 вузов губернии. Здесь ребята могут ознакомиться со специальностями самарских вузов, погрузиться в атмосферу научных исследований и передовых технологий, провести химические и физические эксперименты, стать участниками археологических раскопок, оказаться внутри картин великих российских художников, примерить на себя роль ученого или дизайнера.

В Самарской области образованию уделяется большое внимание. Успехи отрасли получили высокую оценку Министерства просвещения России. Особое значение придается поддержке одаренных детей, которая, по мнению Геннадия Котельникова, является одним из стратегических образовательных приоритетов для органов исполнительной и законодательной власти. В принятом депутатами регионального парламента законе «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на отрасль образование в текущем году предусмотрено около 48 млрд рублей.