В Самарской области 13 поселков подключили к скоростному интернету

Населенные пункты выбрали на основе голосов жителей Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году уже подключили к высокоскоростному интернету 13 населенных пунктов из 19 по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Еще шесть поселков подключат в ближайшее время.

— Населенные пункты выбрали на основе голосов жителей Самарской области на Госуслугах и по почте Минцифр РФ. Голосование проводится ежегодно, в этот раз до 10 сентября, — рассказали в правительстве региона.

До конца этого года высокоскоростной интернет и стабильная сотовая связь появятся еще в пос. Культура, ж.д. станция Тургеневка, с. Богородское, с. Новые Ключи, д. Петровка, с. Елшанка.

Напомним, в прошлом году почти 6 тысяч жителей из 23 малых населенных пунктов региона численностью от 100 до 500 человек получили возможность подключения к интернету.

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