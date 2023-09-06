В Самарской области полицейские провели беседы о ПДД с детьми и их родителями

Сотрудники полиции провели ряд профилактических бесед с детьми и их родителями. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями. Они поговорили об обеспечении безопасности детей в автомобиле, а также о соблюдении правил не только на дорогах, но и во дворах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Капитан полиции Динара Шуриева провела беседу для родителей и маленьких пациентов Детской поликлиники в Красноярском районе. Она объяснила, как правильно подбирать детские удерживающие устройства для автомобиля. В Жигулевске совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Юлией Шипагиной полицейские провели профилактическую беседу с детьми, гуляющими во дворах города. Также они вручили детям тематические памятки и световозвращающие браслеты.

Кроме этого, сотрудники полиции провели классные часы и рекомендовали родителям пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно несколько раз. Так дети смогут познакомиться с пешеходными переходами и знаками. В Шенталинском районе полицейские посетили детские сады «Теремок» и «Звездочка». Они провели мероприятие, направленное на напоминание автомобилистам о соблюдении скоростного режима возле учебных заведений.

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