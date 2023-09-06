Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» впервые пройдет в Самарской области

В завершении фестиваля для зрителей выступят легендарный рок-музыкант Сергей Галанин, группа «СерьГа», рок-группа «Пилот». Фото: минкульт Самарской области

В 2023 году музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» расширил свою географию до 26 городов и впервые пройдет в Самарской области. Мероприятие состоится в парковом комплексе истории техники им. Сахарова в Тольятти.

— Фестиваль призван еще раз продемонстрировать единство жителей Самарской области, выказать поддержку президенту России Владимиру Путину и всем участникам спецоперации, — рассказали в минкульте региона.

В Тольятти установят интерактивную кабину «Народного фронта», где каждый желающий сможет записать видеообращение в поддержку бойцов СВО. С 14:00 до 19:00 на территории комплекса будет работать 55 интерактивных площадок.

Участница проекта «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко проведет для взрослых и детей мастер-класс, русские богатыри всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира» продемонстрируют свои таланты, московский поэт Алексей Шмелев прочитает свои стихи.

А в завершении фестиваля для зрителей выступят легендарный рок-музыкант Сергей Галанин, группа «СерьГа», рок-группа «Пилот». Также участники мероприятия исполнят официальный гимн фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

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