Самарцы пожаловались на неприятный запах возле детского сада на ул. Солнечной

Жители пожаловались в соцсетях. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на неприятный запах у детского сада на улице Солнечной в начале сентября 2023 года. Пользователи опубликовали сообщение в социальных сетях.

Судя по предоставленной информации, жители 6 Просеки пожаловались на невыносимую вонь на дороге, ведущей к детскому саду №249 и школе №149. Пользователи отмечают, что запах усиливается в жаркую погоду.

- Воняет уже пару недель, никто не занимается проблемой, - считают местные жители.

Причиной запаха очевидцы считают канализационный поток. Горожане рассказывают, что дети идут утром в школу и детский сад, зажав носы.