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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:34

Самарский художественный театр покажет комедию по пьесе Островского «Волки и овцы»

Показ спектакля состоится 12 сентября в ДК «Железнодорожников»
Анастасия ФИЛАТОВА
Зрители увидят занимательные «уроки» финансовой грамотности XIX века / Фото: Самарский художественный театр

Зрители увидят занимательные «уроки» финансовой грамотности XIX века / Фото: Самарский художественный театр

Самарский художественный театр приглашает горожан на спектакль по пьесе Островского. Зрителям покажут комедию «Волки и овцы» (12+). Постановку можно будет увидеть в следующий вторник, 12 сентября 2023 года, в ДК Железнодорожников имени Пушкина (ул. Льва Толстого, 94).

Можно ли беззаветно доверять своему управляющему, когда сам ничего не смыслишь в юридических кляузах? И есть ли шанс остаться на плаву, когда влиятельная особа замыслила против тебя махинацию? Занимательные «уроки» финансовой грамотности XIX века в азартной комедии классика русской драматургии.

Приобрести билеты на спектакль можно в театральных кассах города.

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