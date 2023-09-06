Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Самаре 6 сентября

В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды. До конца дня 6 сентября и днем 7 сентября 2023 год в регионе начнет бушевать непогода, поэтому жителей области просят быть максимально осторожными. Об этом сообщает Приволжское УГМС
По полученным данным, с 15 часов и до конца дня 6 сентября, а также днем 7 сентября на территории области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Так, в регионе объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. При таком ветре есть вероятность падения сухих деревьев, железных конструкций, а также плохо закрепленных знаков. Поэтому пешеходам надо быть максимально внимательными на улице, а автомобилистам парковать машины в безопасных местах.
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