В Самарской области сотрудники полиции помогли детям собраться в школу

Детям вручили подарки. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться». Правоохранители помогли детям в трудной жизненной ситуации.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарские полицейские вручили школьнику в Куйбышевском районе набор канцелярских товаров и рюкзак. Мальчик с благодарностью принял подарки.

Также с началом нового учебного года школьников поздравили сотрудники отдела полиции по Советскому и Красноглинскому районам. Ребятам вручили наборы с самым необходимым. При подборе подарков учитывали и возраст ребят: малыши получили сладости, а старшие – товары для школы.