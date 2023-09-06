В нацпарке «Бузулукский бор» заработали умные камеры

Цифровая платформа «Лесохранитель» помогает нацпарку останавливать возможные ЧС в пожароопасный сезон / Фото: npbuzbor.ru

В национальном парке «Бузулукский бор», который расположен на территории Оренбургской и Самарской областей, установили пять умных камер. Их разместили по периметру лесного массива, чтобы отслеживать ситуацию с возгораниями. Под видеонаблюдение взяли территорию в 75 тысяч га. Это больше, чем площадь Самары.

В бору разместили цифровую платформу «Лесохранитель» от МегаФона. Она помогает нацпарку останавливать возможные ЧС в пожароопасный сезон. Интеллектуальная система способна отличить бытовые задымления котельных и печных труб от природных пожаров и немедленно сообщить об угрозе.

— Бузулукский бор известен своими краснокнижными животными и растениями. Тем важнее, что аппаратура уже зафиксировала несколько локальных возгораний на ранних этапах. Даже небольшой пожар мог бы нанести ощутимый урон местной флоре и фауне, — сообщил директор МегаФона в Оренбургской области Никита Пикульников.

Камеры в нацпарке установили на высоте от 72 до 90 метров. Благодаря этому был обеспечен радиус обзора до 35 км. Камеры просматривают пространство на 360 градусов каждые 10 минут. Все приборы устойчивы к любым погодным условиям. По данным, которые поступают с камер, система способна определить геолокацию возгорания с точностью до 150 метров. Она настроена на то, чтобы мгновенно передавать сигнал о ЧС на диспетчерский пульт.

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