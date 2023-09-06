Самарские производители представят свои товары и услуги на площади Куйбышева

50 городских представителей малого и среднего бизнеса различных сфер представят свою продукцию. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 10 сентября, в рамках празднования Дня города на площади Куйбышева пройдет ежегодная выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». Об этом сообщили в городской администрации.

50 городских представителей малого и среднего бизнеса различных сфер представят свою продукцию. Деловая программа будет включать в себя мастер-классы от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентацию сувенирной продукции.

Также состоятся кулинарные поединки, горожане смогут продегустировать продукцию, попробовать гастрономическую кухню и поучаствовать в розыгрыше призов. В рамках выставки отличившихся производителей наградят и вручат им памятные подарки.

Все желающие посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса в зоне для консультирования.

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