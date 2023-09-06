В Тольятти 4 сентября стартовал месячник гражданской защиты

Жителей области обучат четкому плану действий в условиях ЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти стартовал месячник гражданской защиты. Он пройдет с 4 сентября по 4 октября 2023 года. Эта традиционная ежегодная акция способствует популяризации и пропаганде знаний гражданской обороны. В рамках мероприятия население обучат четкому плану действий в условиях ЧС, а также налаживанию взаимодействия сил гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За месяц в трудовых коллективах и учебных заведениях проведут тренировки по эвакуации населения, профилактические беседы по гражданской обороне и гражданской защите. Также в рамках месячника пройдут выставки и смотры-конкурсы. Для учащихся в школах пройдут викторины, эстафеты, выставки детского творчества, посвященные основам безопасности жизнедеятельности и здоровья и многое другое.

Завершится месячник гражданской защиты 4 октября штабной тренировкой. Она будет посвящена очередной годовщине создания гражданской обороны России.

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