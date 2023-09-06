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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:23

В Самарской области выпустили молодь стерляди с рыбоводного завода

Рыбу выпустили в Саратовское водохранилище
Алена ПРОВКИНА
Стерлядь выпустили в воду. Фото: министерство охоты и рыболовства

Стерлядь выпустили в воду. Фото: министерство охоты и рыболовства

В Самарской области возле полуострова Копылова специалисты выпустили молодь стерляди с рыбоводного завода. Работы проводят с целью компенсации ущерба.

По информации министерства охоты и рыболовства Самарской области, 5 сентября представители Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству районные специалисты департаменты поучаствовали в выпуске молоди стерляди в Саратовское водохранилище.

Сотрудники агентства провели работы, чтобы компенсировать ущерб водным ресурсам, причиненный работами предприятий, деятельность которых связана с использованием водных объектов.