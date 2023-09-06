В Самаре обсудили комплексное развитие территории у исторической мечети

На территории у здания исторической мечети хотят создать пять объектов. Фото: Дмитрий Бурлаков

В среду, 6 сентября, прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова и представителей мусульманской общины Самарской области. Глава региона отметил внимание общины к вопросам сохранения согласия и братства между народами на самарской земле.

— Мирное проживание братских народов на территории Самарской области является одним из важнейших достояний. Конечно, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот мир никогда не был разрушен. Уверен, мы вместе и дальше будем противостоять врагам, — сказал Дмитрий Азаров.

Во время встречи речь шла о комплексном развитии территории, прилегающей к зданию Самарской исторической мечети. Там хотят создать пять объектов: медресе для 150 девочек, спортивный комплекс с подземной парковкой, апарт-отель, детский культурный центр и жилые апартаменты.

При проектировке объектов учитывали элементы современной архитектуры и особенности исторического центра Самары. Глава региона одобрил концепцию проекта. Отмечается, что территория в плане застройки остается сложной из-за ограничений, связанными с охранной зоной объектов культурного наследия.

Также проходят процедуры по расселению ветхих домов, а также аварийным и подлежащим реконструкции. Представленный проект обсудят на градсовете. Также городские власти должны будут изучить все документы, предложить варианты решения и провести общественное обсуждение.

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