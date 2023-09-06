В Волжском районе Самарской области обрел новую жизнь местный Дом культуры

Теперь в обновленном здании появилось много современных пространств. / Фото: Министерство культуры Самарской области

В поселке Черновский в Волжском районе завершился капитальный ремонт местного Дома культуры. Теперь в обновленном здании появились современные танцевальные классы, библиотека, сцены и концертные залы, детская игровая зона. Об этом сообщил областной Минкульт.

– Красиво, уютно и комфортно! Сделано все с большой любовью. Спасибо строителям, администрации и коллективу Дома культуры! Получился не Дом культуры, а настоящий Дворец, – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Кроме того, было приобретено дополнительное оборудование: одежда сцены, звукотехническое и световое оборудование, мебель и кресла в зрительный зал.

Капитальный ремонт закончился 1 сентября 2023 года. В Доме культуры уже возобновила свою работу библиотека. Также начались репетиции первых мероприятий, которые состоятся в обновленном пространстве.

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